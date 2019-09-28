Тренер «Ак Барса» анонсировал изменения в составе перед матчем с «Куньлунем»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем «Куньлунь Ред Стар» рассказал, как команда должна действовать на льду и будут ли перестановки в составе. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.
«После победы со счётом 6:0 мы должны быть собранными, мотивированными, поскольку несобранность и самоуспокоенность могут сослужить команде плохую службу. Сосредоточенность и мотивация будет залогом нашего успеха в дальнейшем. Знаете, конкуренция — лучший двигатель мотивации. Мы сейчас вводим новые силы, и это должно помочь команде.
«Куньлунь» действует с хорошим контролем шайбы, команда хочет доминировать на льду. Соперник играет в довольно-таки умный хоккей. Будет непростая встреча.
Что касается перестановок в составе, планируем ввести двух свежих игроков, в остальном всё у нас сохраняется», — приводит слова Перова официальный сайт «Ак Барса».
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