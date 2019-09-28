«Металлург» опустился на последнее место в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Это произошло после того, как «Амур» обыграл в Хабаровске «Сибирь» со счётом 3:0.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

В десяти матчах нынешнего сезона уральский клуб одержал всего две победы и набрал семь очков. В ходе регулярного чемпионата руководство «Магнитки» уволило с поста главного тренера Йозефа Яндача и пригласило на его место Илью Воробьёва. Под руководством российского специалиста «Металлург» одержал оду победу и потерпел шесть поражений.



Сегодня, 28 сентября, «Магнитка» проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча начнётся в 17:00 мск. 6 сентября подмосковная команда обыграла «Металлург» со счётом 2:0 в матче, который состоялся в Магнитогорске.