«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Екатеринбурга, начавшая сезон с серии из восьми побед, потерпела четвёртое поражение подряд.
Первый гол в матче зрители увидели на 14-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий команды гостей Георгий Белоусов. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитников Виктора Лёва и Теэму Эронена. На 36-й минуте подопечные Лаури Марьямяки упрочили преимущество благодаря голу форварда Ессе Йоэнсуу. На 58-й минуте Михаил Мамкин сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Точку в матче поставил Хенри Иконен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 28 сентября 2019
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:56
-
18:38
-
18:21
-
18:19
-
18:17
-
17:57
-
17:57
-
17:19
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
15:43
-
15:21
-
14:58
-
14:35
-
13:55
-
13:37
-
13:13
-
12:45
-
12:24
-
12:20
-
11:59
-
11:42
-
11:25
-
10:57
-
10:28
-
10:09
-
09:58
-
09:29
-
09:18
-
08:32
-
08:00