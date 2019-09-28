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«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Екатеринбурга, начавшая сезон с серии из восьми побед, потерпела четвёртое поражение подряд.

Первый гол в матче зрители увидели на 14-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий команды гостей Георгий Белоусов. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитников Виктора Лёва и Теэму Эронена. На 36-й минуте подопечные Лаури Марьямяки упрочили преимущество благодаря голу форварда Ессе Йоэнсуу. На 58-й минуте Михаил Мамкин сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Точку в матче поставил Хенри Иконен.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов – 13:44' (5x4)   1:1 Лёв (Мозес, Лепистё) – 14:26' (5x5)   2:1 Эронен (Йоэнсуу, Регин) – 18:50' (5x5)   3:1 Йоэнсуу (Хаапала) – 35:24' (5x5)   3:2 Мамкин (Бодров) – 57:22' (6x5)   4:2 Иконен (О'Нилл) – 58:30' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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