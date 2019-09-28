«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Екатеринбурга, начавшая сезон с серии из восьми побед, потерпела четвёртое поражение подряд.



Первый гол в матче зрители увидели на 14-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий команды гостей Георгий Белоусов. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитников Виктора Лёва и Теэму Эронена. На 36-й минуте подопечные Лаури Марьямяки упрочили преимущество благодаря голу форварда Ессе Йоэнсуу. На 58-й минуте Михаил Мамкин сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Точку в матче поставил Хенри Иконен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.