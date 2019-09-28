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«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»

«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:4 Б.

Счёт был открыт на шестой минуте матча, точным броском отличился нападающий белорусской команды Дрю Шор. До конца периода «волки» сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Дамира Шарипзянова и Павла Порядина. Во втором периоде соперники забросили по две шайбы. У хозяев отличились Мэтт Уайт и Александр Авцин, у «зубров» точные броски сделали Марк-Андре Граньяни и Игорь Мартынов. На последней минуте основного времени Андрей Костицын перевёл игру в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии Зак Митчелл принёс победу «Нефтехимику».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Шор (Пулккинен, Принс) – 05:11' (5x5)   1:1 Шарипзянов (Захарчук, Черников) – 15:27' (5x4)   2:1 Порядин (Уайт, Рясенский) – 16:57' (5x4)   2:2 Граньяни (Принс) – 21:26' (5x5)   3:2 Уайт – 26:17' (5x5)   3:3 Мартынов (Демков, Степанов) – 28:38' (5x5)   4:3 Авцин – 34:15' (5x5)   4:4 Костицын (Шор, Принс) – 59:45' (6x4)   5:4 Митчелл – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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