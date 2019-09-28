«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:4 Б.
Счёт был открыт на шестой минуте матча, точным броском отличился нападающий белорусской команды Дрю Шор. До конца периода «волки» сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Дамира Шарипзянова и Павла Порядина. Во втором периоде соперники забросили по две шайбы. У хозяев отличились Мэтт Уайт и Александр Авцин, у «зубров» точные броски сделали Марк-Андре Граньяни и Игорь Мартынов. На последней минуте основного времени Андрей Костицын перевёл игру в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии Зак Митчелл принёс победу «Нефтехимику».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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