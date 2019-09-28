Фрейзер — о 0:5 с «Ак Барсом»: полезно получить урок от одной из лучших команд

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (0:5).
«Соперника – с победой, для нас это была самая тяжёлая игра в сезоне. Такой игре нет оправданий, я думал, что мы хорошо подготовились, и ребята были настроены, но со стартового вбрасывания мы отставали и были на шаг позади. Соперник напротив показал готовность бороться с самого начала. Это разочаровывающий матч для нас, но полезно получить урок от одной из лучших команд лиги», — цитирует Фрейзера официальный сайт «Ак Барса».
За первые два периода казанская команда забросила в ворота «Куньлуня» две шайбы усилиями нападающего Вячеслава Основина и защитника Андрея Педана. На 47-й минуте отрыв «Ак Барса» вырос до трёх голов благодаря точному броску Мэттью Фрэттина. Точку во встрече поставили голы Даниса Зарипова и Артёма Валеева. Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.
- 28 сентября 2019
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