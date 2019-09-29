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Кенневилль: Бобровский великолепен. Мне вообще нравится, как он прогрессирует

Кенневилль: Бобровский великолепен. Мне вообще нравится, как он прогрессирует
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал игру российского вратаря Сергея Бобровского в предсезонном матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0 Б).

«Он был великолепен. На его счету несколько ключевых сейвов. Он действовал чётко и следил за шайбой, которая в некотором роде к нему приклеивалась. Мне вообще нравится, как он готовится и прогрессирует по мере приближения сезона», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Главными героями встречи стали голкиперы клубов. Бобровский отразил 26 бросков и не позволил соперникам переиграть его в серии послематчевых буллитов. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Победный буллит забросил форвард «Флориды» Винсент Трочек.

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