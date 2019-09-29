«Трактор» — «Локомотив»: в состав хозяев вернулись Гика, Калинин и Коньков

Стали известны составы «Трактора» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 29 сентября, начало матча — в 15:00 мск.

В состав хозяев вернулись защитник Дмитрий Калинин, а также форварды Томаш Гика и Сергей Коньков.

«Трактор»:



Федотов (Сухачёв);

Сергиенко— Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;

Калинин— Жиляков, Шаров— Шолохов— Коньков;

Бородкин — Ясинский, Фатеев— Карлин— Косов.

«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Савченко — Накладал, Аверин— Ландер — Рэтти;

Н. Аверин— Кронвалль, Кудрявцев— Свитов— Красковский;

Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;

Мисюль, Полунин— Иванов — Коваленко, Ильенко.

Чёрно-белые остаются единственным клубом в КХЛ, не одержавшим ни одной победы на домашнем льду в нынешнем сезоне. Более того, неудачная серия «Трактора» в Челябинске составляет уже 11 матчей. В свою очередь «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции. Ярославский клуб лишь однажды в сезоне смог одержать две победы подряд.