«Трактор» — «Локомотив»: в состав хозяев вернулись Гика, Калинин и Коньков

Стали известны составы «Трактора» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 29 сентября, начало матча — в 15:00 мск.
В состав хозяев вернулись защитник Дмитрий Калинин, а также форварды Томаш Гика и Сергей Коньков.
«Трактор»:
Федотов (Сухачёв);
Сергиенко— Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;
Калинин— Жиляков, Шаров— Шолохов— Коньков;
Бородкин — Ясинский, Фатеев— Карлин— Косов.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Савченко — Накладал, Аверин— Ландер — Рэтти;
Н. Аверин— Кронвалль, Кудрявцев— Свитов— Красковский;
Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;
Мисюль, Полунин— Иванов — Коваленко, Ильенко.
Чёрно-белые остаются единственным клубом в КХЛ, не одержавшим ни одной победы на домашнем льду в нынешнем сезоне. Более того, неудачная серия «Трактора» в Челябинске составляет уже 11 матчей. В свою очередь «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции. Ярославский клуб лишь однажды в сезоне смог одержать две победы подряд.
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