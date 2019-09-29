Джордан Стаал будет капитаном «Каролины» в сезоне-2019/20

Нападающий Джордан Стаал займёт пост капитана «Каролины Харрикейнз» в предстоящем сезоне, информирует официальный сайт «ураганов». Ассистентами капитана назначены нападающий Джордан Мартинук и защитник Джейккоб Славин.



В минувшем сезоне 31-летний Стаал провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 11 результативных бросков и 17 голевых передач при показателе полезности «+6» и 26 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский хоккеист забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в 15 матчах. До перехода в «Каролину» он защищал цвета «Питтсбург Пингвинз».



В прошлом сезоне капитаном «ураганов» был многоопытный Джастин Уильямс, принявший решение приостановить спортивную карьеру.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс не будет играть в сезоне-2019/20