Джордан Стаал будет капитаном «Каролины» в сезоне-2019/20
Нападающий Джордан Стаал займёт пост капитана «Каролины Харрикейнз» в предстоящем сезоне, информирует официальный сайт «ураганов». Ассистентами капитана назначены нападающий Джордан Мартинук и защитник Джейккоб Славин.
В минувшем сезоне 31-летний Стаал провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 11 результативных бросков и 17 голевых передач при показателе полезности «+6» и 26 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский хоккеист забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в 15 матчах. До перехода в «Каролину» он защищал цвета «Питтсбург Пингвинз».
В прошлом сезоне капитаном «ураганов» был многоопытный Джастин Уильямс, принявший решение приостановить спортивную карьеру.
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс не будет играть в сезоне-2019/20
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