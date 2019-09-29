Предсезонный матч «Коламбус» — «Сент-Луис» отменён из-за поломки самолёта
Предсезонный матч Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» — «Сент-Луис Блюз» отменён из-за неисправности самолёта, на котором игроки «Сент-Луиса» должны были лететь в Коламбус.
Об этом сообщается в официальном «твиттере» «музыкантов» со ссылкой на слова президента по хоккейным операциям клуба Дага Армстронга. Сообщается, что проблема возникла непредвиденно и «Сент-Луис» не может добраться в Коламбус.
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».
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