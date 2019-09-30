Юртайкин забил первый гол за «Сан-Хосе» в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин набрал своё первое очко в НХЛ. 21-летний россиянин забил гол в предсезонном матче с «Вегас Голден Найтс» (1:5).



В начале третьего периода Юртайкин совершил бросок с неудобной руки. Его ассистентами стали Эвандер Кейн и Томаш Гертл.



Юртайкин подписал контракт новичка с «Шаркс» в апреле этого года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Данил провёл за «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков, разделив третье место в лиге по количеству голов среди игроков до 22 лет. В Кубке Гагарина он отыграл 8 матчей и отметился результативной передачей.



За карьеру в КХЛ Юртайкин провел 58 матчей. Также в его активе 99 игр в МХЛ за «Локо», в которых он заработал 73 (29+44) очка. Данил выступал за сборные России U-18 и U-20.

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