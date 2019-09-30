Малкин: Кросби и Раст — важная часть команды, но будем играть даже без них

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о травмах Сидни Кросби и Брайана Раста.

«У нас есть ещё четыре дня. Надеюсь, что все не так плохо. Всегда тяжело терять сразу несколько хороших игроков. Мы знаем, что Кросби и Раст являются важной частью команды. Надо просто подождать и посмотреть, что будет. Надеюсь, что они вернутся. Но у нас все равно будут четыре звена. Мы будем играть даже без них», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Форварды «Питтсбурга» не доиграли до конца выставочный матч с «Баффало» (2:3 Б) из-за травм.

Кросби успел сыграть чуть меньше семи минут, после чего неудачно заблокировал бросок Марко Сканделлы. Сообщается, что нападающий покинул арену, прихрамывая. Раст получил повреждение в третьем периоде, когда защитник «Баффало» Колин Миллер попал ему в руку.