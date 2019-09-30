Ривз — о драке Зыкова: Кейн выглядел испуганным, хотел быстрее закончить

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал драку своего партнёра Валентина Зыкова с Эвандером Кейном в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).



«Выглядело так, будто Кейн быстрее хотел закончить драку. Как мне кажется, он выглядел испуганным», — рассказал Ривз пресс-службе «Вегаса».



В середине второго периода Зыков уронил Кейна, после чего хоккеисты сразу сошлись в поединке. В результате оба получили по две минуты штрафа. Через полминуты после возвращения на лёд Зыков и Кейн вновь нашли друг друга и продолжили драку. Оба хоккеиста заработали ещё по 5 штрафных минут. Всего по итогам матча Зыков получил 9 штрафных минут.

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