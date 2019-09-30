Sportacentrs: Гудлевскиc покинет рижское «Динамо», Третьяк остаётся
Голкипер Кристерс Гудлевскис и нападающий Якоб Берглунд покинут рижское «Динамо», сообщает Sportacentrs. По информации издания, с вратарём Максимом Третьяком контракт расторгнут не будет. Напомним, рижское «Динамо» ранее подписало голкипера Андрея Макарова и договорилось с опытным вратарём Александром Салаком.
27-летний Берглунд в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 8 матчах, записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-3" и шести минутах штрафного времени. В среднем шведский нападающий проводил на льду около 14 минут за матч.
27-летний Гудлевскис сыграл в девяти матчах, одержав три победы и оформив один «сухарь». В среднем вратарь отражал 86,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,45.
Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером
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