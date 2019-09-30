«Динамо» Р — СКА: стали известны составы команд

Рижское «Динамо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Латвии. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.



В составе питерского клуба одно изменение по сравнению с предыдущим матчем — Василий Токранов выйдет на лёд вместо Андрея Зубарева.



«Динамо» Р:



Макаров (Третьяк);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;

К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсберг;

Жиле — Алишаускас, Маренис — Батня — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Берзиньш — Гринберг, Трастасенков.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;

Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.