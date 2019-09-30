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«Динамо» Р — СКА: стали известны составы команд

«Динамо» Р — СКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Латвии. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.

В составе питерского клуба одно изменение по сравнению с предыдущим матчем — Василий Токранов выйдет на лёд вместо Андрея Зубарева.

«Динамо» Р:

Макаров (Третьяк);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсберг;
Жиле — Алишаускас, Маренис — Батня — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Берзиньш — Гринберг, Трастасенков.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.

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