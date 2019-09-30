«Барыс» проиграл «Куньлуню» и прервал серию из четырёх побед

«Барыс» принимал в Астане «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Спенсера Фу, реализовавшего численный перевес. К 4-й минуте второго периода команды забросили три шайбы на двоих. Ииро Пакаринен восстановил равновесие, реализовав большинство, а затем Роман Старченко вывел хозяев вперёд. Китайский клуб ответил результативным броском Брэндона Ипа. В третьем периоде «драконы» забросили три шайбы стараниями Олли Палолы, Тревора Мёрфи и Лукаса Локхарта.
«Барыс» прервал серию из четырёх побед, а «Куньлунь» одержал вторую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 сентября 2019
-
19:36
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:23
-
18:16
-
18:04
-
17:37
-
17:22
-
17:11
-
16:54
-
16:26
-
15:52
-
15:22
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:00
-
13:54
-
13:22
-
12:47
-
12:32
-
12:19
-
11:59
-
11:38
-
11:31
-
10:59
-
10:45
-
10:04
-
09:42
-
09:25
-
09:15
-
07:08