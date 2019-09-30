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«Барыс» проиграл «Куньлуню» и прервал серию из четырёх побед

«Барыс» проиграл «Куньлуню» и прервал серию из четырёх побед
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимал в Астане «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Спенсера Фу, реализовавшего численный перевес. К 4-й минуте второго периода команды забросили три шайбы на двоих. Ииро Пакаринен восстановил равновесие, реализовав большинство, а затем Роман Старченко вывел хозяев вперёд. Китайский клуб ответил результативным броском Брэндона Ипа. В третьем периоде «драконы» забросили три шайбы стараниями Олли Палолы, Тревора Мёрфи и Лукаса Локхарта.

«Барыс» прервал серию из четырёх побед, а «Куньлунь» одержал вторую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Кракнелл) – 16:41' (5x4)   1:1 Пакаринен – 20:37' (5x4)   2:1 Старченко (Полохов) – 22:27' (5x5)   2:2 Ип (Фу, Фрэм) – 23:33' (5x5)   2:3 Палола (Брюле) – 44:42' (5x5)   2:4 Мёрфи (Миллер, Ип) – 51:38' (5x5)   2:5 Локхарт (Бартли, Челиос) – 55:01' (5x5)
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