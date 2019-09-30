«Барыс» проиграл «Куньлуню» и прервал серию из четырёх побед

«Барыс» принимал в Астане «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Спенсера Фу, реализовавшего численный перевес. К 4-й минуте второго периода команды забросили три шайбы на двоих. Ииро Пакаринен восстановил равновесие, реализовав большинство, а затем Роман Старченко вывел хозяев вперёд. Китайский клуб ответил результативным броском Брэндона Ипа. В третьем периоде «драконы» забросили три шайбы стараниями Олли Палолы, Тревора Мёрфи и Лукаса Локхарта.



«Барыс» прервал серию из четырёх побед, а «Куньлунь» одержал вторую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.