«Динамо» Р — СКА: Зуб перехитрил Макарова и отметился красивым голом

Рижское «Динамо» принимает в столице Латвии СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Алексея Кудашова открыли счёт на 11-й минуте стараниями защитника Артёма Зуба. Хоккеист СКА перехитрил голкипер рижан Андрея Макарова, прокатился за воротами и переправил шайбу в пустой угол
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» Р:
Макаров (Третьяк);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсберг;
Жиле — Алишаускас, Маренис — Батня — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Берзиньш — Гринберг, Трастасенков.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
- 30 сентября 2019
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