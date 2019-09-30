Департамент судейства разъяснил спорный гол «Куньлуня» в ворота «Барыса»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил спорный эпизод в матче регулярного чемпионата «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» (2:5).
В концовке первого периода нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу реализовал большинство, при этом форвард затолкал шайбу в ворота вместе с голкипером Эдди Паскуале. Арбитры засчитали гол и не стали менять решение после просмотра видеоповтора.
«На 18-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Куньлунь Ред Стар» Спенсером Фу, главный тренер команды «Барыс» взял запрос на предмет блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено: нет блокировки вратаря, хороший гол», — указывается в заявлении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
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