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СКА всухую обыграл рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд

СКА всухую обыграл рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

«Армейцы» вышли вперёд в середине первого периода — Артём Зуб перехитрил голкипера Андрея Макарова и отметился красивым голом, объехав ворота. На первой минуте третьего периода Ярослав Дыбленко укрепил преимущество гостей. В концовке встречи Евгений Кетов забросил третью шайбу в ворота соперника. Голкипер гостей Алексей Мельничук отыграл на ноль.

СКА одержал третью победу подряд, а рижане продлили серию поражений до пяти матчей. 2 октября питерский клуб проведёт выездной матч с «Ак Барсом», а «Динамо» в этот же день примет «Авангард».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зуб (Кагарлицкий) – 10:37' (5x5)   0:2 Дыбленко (Плотников, Лехтеря) – 40:39' (5x5)   0:3 Кетов – 58:30' (5x5)
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