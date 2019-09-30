СКА всухую обыграл рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Алексея Кудашова.
«Армейцы» вышли вперёд в середине первого периода — Артём Зуб перехитрил голкипера Андрея Макарова и отметился красивым голом, объехав ворота. На первой минуте третьего периода Ярослав Дыбленко укрепил преимущество гостей. В концовке встречи Евгений Кетов забросил третью шайбу в ворота соперника. Голкипер гостей Алексей Мельничук отыграл на ноль.
СКА одержал третью победу подряд, а рижане продлили серию поражений до пяти матчей. 2 октября питерский клуб проведёт выездной матч с «Ак Барсом», а «Динамо» в этот же день примет «Авангард».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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