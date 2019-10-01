Немчинов: Гусев будет себя чувствовать в «Нью-Джерси» как рыба в воде

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Немчинов поделился мнением о перспективах российского нападающего Никиты Гусева.
«Судя по тому, как комплектовалась команда летом, Гусев должен будет себя чувствовать там как рыба в воде. Менеджеры «Дэвилз» выбрали первым номером драфта талантливого молодого парня Джека Хьюза, было множество тонких и техничных нападающих до этого — например, Тейлор Холл или швейцарец Нико Хишир. Неизвестно, с кем в итоге в звене будет играть Никита, но большинство форвардов команды подходят ему по стилистике и способны вместе с ним играть в интересный хоккей», — приводят слова Немчинова «Известия».
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».
В июле 2019 года россиянина выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона.
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