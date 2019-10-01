Овечкин: чем ближе буду подбираться к 700 голам, тем больше буду думать об этом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдёт. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.

Конечно, это важно. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке — будет отлично, если в пятёрке — вообще замечательно. Рекорд Гретцки? Тут ничего нового. Это ещё слишком далеко.



Я знаю, что к старту сезона быть на 100 процентов готовым невозможно. Надо подготовиться на 75 процентов, в течение сезона набрать форму и к плей-офф подойти на 100 процентах», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.