Овечкин: чем ближе буду подбираться к 700 голам, тем больше буду думать об этом
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.
«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдёт. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.
Конечно, это важно. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке — будет отлично, если в пятёрке — вообще замечательно. Рекорд Гретцки? Тут ничего нового. Это ещё слишком далеко.
Я знаю, что к старту сезона быть на 100 процентов готовым невозможно. Надо подготовиться на 75 процентов, в течение сезона набрать форму и к плей-офф подойти на 100 процентах», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Овечкину — 700 голов, Малкину — 400. 10 рекордов предстоящего сезона НХЛ
У многих будет шанс войти в историю.
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