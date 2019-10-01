Патрик Лайне купил новый автомобиль за € 500 тыс.

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне обзавёлся новым транспортным средством. Как сообщает Iltalehti, финский форвард приобрёл автомобиль Lamborghini за € 500 тыс.
На сайте автосалона автомобиль характеризуется как самый быстрый в мире внедорожник мощностью 650 лошадиных сил. Разгон с нуля до 100 км/час занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/час. Базовая модель, включая налоги, стоит примерно € 393 590, но с учётом разнообразных аксесcуаров достигает € 500 тыс.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Iltalehti.
Ранее Лайне подписал новый двухлетний контракт с «Джетс» на $ 13,5 млн. Согласно договору, в первый год финн заработает $ 6 млн, во второй — $ 7,5 млн. Хоккеист тренировался в расположении швейцарского «Берна», пока стороны вели переговоры о новом контракте.
- 1 октября 2019
-
11:45
-
11:36
-
11:21
-
10:54
-
10:44
-
10:11
-
09:35
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:12
-
08:00
-
07:56
-
07:05
-
03:58
-
02:57
-
01:58
-
00:59
-
00:42
-
00:22
-
00:08
- 30 сентября 2019
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:08
-
21:59