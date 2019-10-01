Патрик Лайне купил новый автомобиль за € 500 тыс.

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне обзавёлся новым транспортным средством. Как сообщает Iltalehti, финский форвард приобрёл автомобиль Lamborghini за € 500 тыс.



На сайте автосалона автомобиль характеризуется как самый быстрый в мире внедорожник мощностью 650 лошадиных сил. Разгон с нуля до 100 км/час занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/час. Базовая модель, включая налоги, стоит примерно € 393 590, но с учётом разнообразных аксесcуаров достигает € 500 тыс.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Iltalehti.

Ранее Лайне подписал новый двухлетний контракт с «Джетс» на $ 13,5 млн. Согласно договору, в первый год финн заработает $ 6 млн, во второй — $ 7,5 млн. Хоккеист тренировался в расположении швейцарского «Берна», пока стороны вели переговоры о новом контракте.