«Салават» — «Торпедо»: в воротах гостей сыграет Линдбек

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Уфе пройдёт сегодня, 1 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;

Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.



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