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«Салават» — «Торпедо»: в воротах гостей сыграет Линдбек

«Салават» — «Торпедо»: в воротах гостей сыграет Линдбек
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Уфе пройдёт сегодня, 1 октября, начало игры — в 17:00 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;
Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

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