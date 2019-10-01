«Автомобилист» — «Локомотив»: Дацюк сыграет в первом звене хозяев

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;

Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;

Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;

Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;

Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.