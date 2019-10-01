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«Автомобилист» — «Локомотив»: Дацюк сыграет в первом звене хозяев

«Автомобилист» — «Локомотив»: Дацюк сыграет в первом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;
Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;
Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.

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