«Автомобилист» — «Локомотив»: Дацюк сыграет в первом звене хозяев
Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;
Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;
Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.
- 1 октября 2019
-
16:26
-
16:13
-
15:41
-
15:07
-
15:00
-
14:44
-
14:29
-
14:02
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:05
-
12:32
-
12:18
-
12:04
-
11:45
-
11:36
-
11:21
-
10:54
-
10:44
-
10:11
-
09:35
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:12
-
08:00
-
07:56
-
07:05
-
03:58
-
02:57
-
01:58
-
00:59
-
00:42
-
00:22
Партнерский контент