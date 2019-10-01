«Трактор» расторг контракт с Егором Бабенко

Хоккейный клуб «Трактор» расторг соглашение с нападающим Егором Бабенко, информирует официальный сайт челябинской команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.



«В КХЛ за челябинцев форвард провёл три встречи. Вместе с «Трактором» Егор Бабенко отправлялся на дальний выезд, но перед двумя завершающими играми вернулся в Челябинск, в расположение «Челмета». Хоккейный клуб «Трактор» желает Егору удачи и успешного продолжения карьеры», — указано на сайте «Трактора».



В трёх матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 22-летний нападающий не сумел отметиться очками при показателе полезности "-2" и 0 минут штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 7,5 минут за игру.