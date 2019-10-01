Форвард «Торпедо» Варфоломеев забил «Салавату», пройдя половину площадки

Нападающему нижегородского «Торпедо» Павлу Варфоломееву удался классный гол в первом периоде матча с «Салаватом Юлаевым». 24-летний хоккеист обыграл двух соперников и забил, находясь в окружении уфимских игроков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;

Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.