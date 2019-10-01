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Форвард «Торпедо» Варфоломеев забил «Салавату», пройдя половину площадки

Форвард «Торпедо» Варфоломеев забил «Салавату», пройдя половину площадки
Хоккей / КХЛ 0

Нападающему нижегородского «Торпедо» Павлу Варфоломееву удался классный гол в первом периоде матча с «Салаватом Юлаевым». 24-летний хоккеист обыграл двух соперников и забил, находясь в окружении уфимских игроков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;
Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

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