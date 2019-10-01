Джон Карлсон стал ассистентом Овечкина в «Вашингтоне»

Защитник Джон Карлсон стал ассистентом капитана в клубе Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт американской команды. Карлсон заменил в этом статусе закончившего карьеру защитника Брукса Орпика. Капитаном команды останется россиянин Александр Овечкин, ещё один ассистент — Никлас Бекстрём.



Напомним, Карлсон вошёл в топ-10 защитников НХЛ по версии NHL Network. На первом месте расположился Виктор Хедман, представляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторым стал Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», в тройку также вошёл игрок «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Пятёрку лучших дополнили защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг и Марк Джиордано из «Калгари Флэймз». В десятку попали следующие хоккеисты: Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Йок Клингберг («Даллас Старз»).