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«Салават» — «Торпедо»: Ларсен впервые набрал 2+2 в КХЛ, у Умарка — 1+3

«Салават» — «Торпедо»: Ларсен впервые набрал 2+2 в КХЛ, у Умарка — 1+3
Хоккей / КХЛ 0

В матче уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо» продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 4:1 в пользу команды хозяев. Во всех голах уфимцев приняли участие защитник Филип Ларсен (2+2) и нападающий Линус Умарк (1+3). Ларсен впервые набрал 2+2 в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;
Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

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