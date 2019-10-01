«Салават» — «Торпедо»: Ларсен впервые набрал 2+2 в КХЛ, у Умарка — 1+3

В матче уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо» продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 4:1 в пользу команды хозяев. Во всех голах уфимцев приняли участие защитник Филип Ларсен (2+2) и нападающий Линус Умарк (1+3). Ларсен впервые набрал 2+2 в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Гареев, Гиматов — Картаев — Жарков;

Мухамадуллин, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

