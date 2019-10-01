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«Салават» победил «Торпедо» в Уфе

«Салават» победил «Торпедо» в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:1.

Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Линус Умарк. В концовке первого периода «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу форварда Павла Варфоломеева. На 26-й минуте «Салават» вновь вышел вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард Теэму Хартикайнен. Вскоре защитник уфимского клуба Филип Ларсен забил два гола с разницей в две минуты. Точку в матче поставил молодой игрок «Салавата» Данил Алалыкин, забивший на 59-й минуте.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Умарк (Ларсен, Маннинен) – 03:29' (5x5)   1:1 Варфоломеев – 17:28' (5x5)   2:1 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 25:32' (5x5)   3:1 Ларсен (Умарк) – 35:17' (5x5)   4:1 Ларсен (Умарк) – 37:09' (5x5)   5:1 Алалыкин (Мухамадуллин, Хохряков) – 58:53' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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