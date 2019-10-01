«Салават» победил «Торпедо» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:1.



Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Линус Умарк. В концовке первого периода «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу форварда Павла Варфоломеева. На 26-й минуте «Салават» вновь вышел вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард Теэму Хартикайнен. Вскоре защитник уфимского клуба Филип Ларсен забил два гола с разницей в две минуты. Точку в матче поставил молодой игрок «Салавата» Данил Алалыкин, забивший на 59-й минуте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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