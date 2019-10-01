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«Спартак» — ЦСКА: Гудачека заменили на Хомченко после четырёх шайб

«Спартак» — ЦСКА: Гудачека заменили на Хомченко после четырёх шайб
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые произвели замену вратаря. Голкипер Юлиус Гудачек на 35-й минуте покинул лёд, пропустив четвёртую шайбу. На замену вышел вратарь Павел Хомченко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.

ХК ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;
Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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