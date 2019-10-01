«Спартак» — ЦСКА: Гудачека заменили на Хомченко после четырёх шайб

Во втором периоде матча московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые произвели замену вратаря. Голкипер Юлиус Гудачек на 35-й минуте покинул лёд, пропустив четвёртую шайбу. На замену вышел вратарь Павел Хомченко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.



ХК ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;

Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.