Видео невероятного разгрома «Спартака» в дерби с ЦСКА со счётом 3:9

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби — 3:9.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.