Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Даугавиньш: хотели победой над ЦСКА сделать подарок Жамнову и Уланову

Даугавиньш: хотели победой над ЦСКА сделать подарок Жамнову и Уланову
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с ЦСКА (3:9).

«Наверное, не хватило дисциплины на льду, много глупых ошибок, которые сломали нам игру. Вроде вернулись в игру при 2:2, и сразу получили обратно. Потерялась концентрация.

Устроил ли Знарок жёсткий разговор в раздевалке? Пусть это останется здесь. Мы хотели выиграть у ЦСКА и сделать подарок Жамнову и Уланову на день рождения, но не получилось. Сделаем выводы, будем идти дальше.

Бывали поражения и хуже и ещё, наверное, будут. Играли с чемпионом. По игре ни в чём не уступали. «Пять на пять» хорошо играли, боролись, скорость была. Сами ошибки делаем, дарим подарки сопернику. Простота была бы в игре, и был бы другой результат», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» пропустил 9 от ЦСКА! Знарок ещё не знал такого позора
Такой вот «подарок» генменеджеру красно-белых Алексею Жамнову и тренеру Игорю Уланову на их дни рождения.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019