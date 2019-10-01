Даугавиньш: хотели победой над ЦСКА сделать подарок Жамнову и Уланову

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с ЦСКА (3:9).



«Наверное, не хватило дисциплины на льду, много глупых ошибок, которые сломали нам игру. Вроде вернулись в игру при 2:2, и сразу получили обратно. Потерялась концентрация.



Устроил ли Знарок жёсткий разговор в раздевалке? Пусть это останется здесь. Мы хотели выиграть у ЦСКА и сделать подарок Жамнову и Уланову на день рождения, но не получилось. Сделаем выводы, будем идти дальше.



Бывали поражения и хуже и ещё, наверное, будут. Играли с чемпионом. По игре ни в чём не уступали. «Пять на пять» хорошо играли, боролись, скорость была. Сами ошибки делаем, дарим подарки сопернику. Простота была бы в игре, и был бы другой результат», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» пропустил 9 от ЦСКА! Знарок ещё не знал такого позора Такой вот «подарок» генменеджеру красно-белых Алексею Жамнову и тренеру Игорю Уланову на их дни рождения.