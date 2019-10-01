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Выражение лица Знарка при разгроме «Спартака» со счётом 3:9. Фото

Выражение лица Знарка при разгроме «Спартака» со счётом 3:9. Фото
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби, встреча завершилась со счётом 3:9.

Для главного тренера «Спартака» Олега Знарка поражение стало самым крупным в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ранее максимальное поражение специалиста было со счётом 1:7 с клубами ХК МВД и московским «Динамо». После дерби специалист был расстроен результатом.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

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