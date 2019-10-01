Знарок – о дисциплине «Спартака»: просто офигеваешь от этого

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после проигрыша в матче с ЦСКА (3:9) прокомментировал дисциплину в команде.



«Ну что могу думать по удалению Фёдорова? У нас вообще огромная проблема с дисциплиной — вшестером игроки выскакивают на лёд. Ребят, ну что это значит? Как так у них вышло? Согласен, это было большинство. Но там ведь в голову не залезешь. Каждый игрок знает, кого он будет менять, но в какой-то момент берёт и выскакивает на лёд. Просто офигеваешь от этого. Это не первый период, идёт второй период, надо быть уже в игре.



Оправдало ли себя появление Шашкова в первом звене? А вы по счёту не увидели – оправдало или нет? Да у нас просто некого ставить. Много травмированных, центральные поломаны», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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