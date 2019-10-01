Григоренко: Капризов меня никогда не удивляет. Он готов к НХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оценил матч со «Спартаком» (9:3).



«Здорово, что забили сегодня, хорошо играли. Правда, где-то в обороне недоиграли, пропустили три гола. Хотелось бы меньше пропускать. Но и хорошие моменты реализовали, не надо говорить, что нам повезло. Хорошо, что наших болельщиков порадовали. Готовимся дальше.



Капризов никогда меня не удивляет. Всегда на тренировках вижу, что он умеет забивать. Болельщиков или журналистов его хет-трик может удивить, но партнёры по команде видят это каждый день. Думаю, он готов к НХЛ. Он очень много забивает и уже себя проявил. Время покажет.



На матч с „Витязем“ перестроиться будет несложно. Все понимают, что они лидеры чемпионата. Будем настраиваться на игру. Сегодняшний матч уже можно забыть и готовиться дальше. Все понимают, что счёт не отображает игру. Могло и по-другому всё повернуться.



Насколько важно быть первыми в турнирной таблице? Нужно настраиваться на каждую игру и стараться выигрывать. Сейчас особо в таблицу не смотрим, это будет важно ближе к концу сезона. В прошлом плей-офф, когда играли со СКА, во всех семи матчах победили хозяева, поэтому это очень важный фактор», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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