Стрёмвалль: уровень КХЛ выше, чем уровень чемпионатов Швеции или Финляндии
Нападающий ХК «Сочи» Мальте Стрёмвалль поделился эмоциями от матча с минским «Динамо» (1:2 ОТ).
«Интенсивная игра сегодня получилась, с большим количеством штрафов. Прошло много времени с момента прошлой встречи. «Динамо» — хорошая команда. Мы должны стать лучше в большинстве. Должны реализовывать наши моменты, быть лучше на точке.
КХЛ – отличная лига. Здесь много крутых игроков. Уровень КХЛ выше, чем уровень финского или шведского чемпионата. Это вторая по силе лига в мире. Мой быт в России? Всё отлично. Сочи – прекрасный город, здесь прекрасное море. Знаю ли о рассказах Уитни о жизни в России? Что-то слышал, но не согласен с ним», — передает слова Стрёмвалля корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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