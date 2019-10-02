Гортон — о Кравцове и Шестёркине: НХЛ — трудная лига, но дорогу найти можно

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал решение руководства команды отправить в фарм-клуб группу талантливых молодых игроков, среди которых оказались россияне Игорь Шестёркин и Виталий Кравцов.

«День, когда мы отправляем нашу талантливую молодёжь из основной команды в фарм-клуб, — один из самых сложных в году. И для менеджеров, и для тренеров, потому что нужно прийти и сказать парням, что они больше не в нашей команде. Но мы объяснили, что первый день сезона — это всего лишь один день.

Иногда этому придают слишком большое значение, просто потому что в этом бизнесе всё происходит быстро. Это сложный бизнес и трудная лига, чтобы заработать себе место в ней, но те, кого мы отправили, скоро могут найти дорогу обратно», — приводит слова Гортона New York Post.