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Гортон — о Кравцове и Шестёркине: НХЛ — трудная лига, но дорогу найти можно

Гортон — о Кравцове и Шестёркине: НХЛ — трудная лига, но дорогу найти можно
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал решение руководства команды отправить в фарм-клуб группу талантливых молодых игроков, среди которых оказались россияне Игорь Шестёркин и Виталий Кравцов.

«День, когда мы отправляем нашу талантливую молодёжь из основной команды в фарм-клуб, — один из самых сложных в году. И для менеджеров, и для тренеров, потому что нужно прийти и сказать парням, что они больше не в нашей команде. Но мы объяснили, что первый день сезона — это всего лишь один день.

Иногда этому придают слишком большое значение, просто потому что в этом бизнесе всё происходит быстро. Это сложный бизнес и трудная лига, чтобы заработать себе место в ней, но те, кого мы отправили, скоро могут найти дорогу обратно», — приводит слова Гортона New York Post.

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Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
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