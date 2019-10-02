«Ванкувер» объявит капитана в первой домашней игре сезона

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин сообщил, что команда объявит имя нового капитана в первой домашней игре сезона.
«Мы очень долго обдумывали этот вопрос, серьёзно отнеслись к нему. Мы считаем, что наступил подходящий момент и появился подходящий кандидат. Это особенное событие в жизни клуба, и мы хотим, чтобы наши болельщики узнали об этом первыми.
Я бы не сказал, что без капитана никак нельзя, но этот вопрос надо решать, когда в команде появляется очевидный лидер. Большая честь быть капитаном или альтернативным капитаном. Но эта должность влечёт за собой определённые обязательства, которые часто не бросаются в глаза, но важны для команды.
В большинстве клубов есть несколько человек, которые могли быть капитанами команды. В некоторых случаях их видно сразу, в других нет», – цитирует Грина пресс-служба НХЛ.
В прошлом сезоне «Кэнакс» играли без капитана. Бо Хорват, Александр Эдлер, Брендон Саттер и Крис Танев были альтернативными капитанами.
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