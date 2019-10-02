Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

27-летний защитник Иван Глазков вернулся в «Сибирь»

27-летний защитник Иван Глазков вернулся в «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Состав «Сибири» пополнил российский защитник Иван Глазков, информирует пресс-служба новосибирского клуба в «Твиттере».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Воспитанник «Сибири» в межсезонье заключил контракт с новокузнецким «Металлургом», перейдя в команду из «Северстали». В нынешнем регулярном чемпионате ВХЛ 27-летний Глазков провёл семь матчей, набрав 3 (2+1) очка при нейтральном показателе полезности.

Сегодня, 2 октября, новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с защитником Глазковым. Отметим, что «Сибирь» испытывает проблемы с травмами. В лазарете находится защитник Николай Демидов, также из-за повреждения последний матч с «Адмиралом» пропустил и Андрей Ермаков.

Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019