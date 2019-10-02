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Генменеджер «Аризоны»: Любушкин будет одним из первых защитников на вызов

Генменеджер «Аризоны»: Любушкин будет одним из первых защитников на вызов
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал перевод российского защитника Ильи Любушкина в клуб АХЛ.

«Он — часть будущего нашей команды. Скорее всего, он будет один из первых защитников, которого мы вызовем в случае травм. Сезон начнём с шестью игроками обороны», — отметил Чайка для Arizona Central.

Полный состав «Аризоны» перед стартом чемпионата:

Голкиперы: Эрик Комри, Антти Раанта и Дарси Кёмпер;

Защитники: Никлас Яльмарссон, Джейкоб Чичран, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, Джейсон Демерс и Джордан Истерли;

Нападающие: Ник Шмальц, Клэйтон Келлер, Винсент Хиностроза, Брэд Ричардсон, Кристиан Дворак, Дерек Степан, Баррет Хэйтон, Карл Сёдерберг, Михаэль Грабнер, Лоусон Крауз, Фил Кессел и Конор Гарнланд.

Илья Любушкин не вошёл в состав «Аризоны» на начало сезона
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