Генменеджер «Аризоны»: Любушкин будет одним из первых защитников на вызов
Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал перевод российского защитника Ильи Любушкина в клуб АХЛ.
«Он — часть будущего нашей команды. Скорее всего, он будет один из первых защитников, которого мы вызовем в случае травм. Сезон начнём с шестью игроками обороны», — отметил Чайка для Arizona Central.
Полный состав «Аризоны» перед стартом чемпионата:
Голкиперы: Эрик Комри, Антти Раанта и Дарси Кёмпер;
Защитники: Никлас Яльмарссон, Джейкоб Чичран, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, Джейсон Демерс и Джордан Истерли;
Нападающие: Ник Шмальц, Клэйтон Келлер, Винсент Хиностроза, Брэд Ричардсон, Кристиан Дворак, Дерек Степан, Баррет Хэйтон, Карл Сёдерберг, Михаэль Грабнер, Лоусон Крауз, Фил Кессел и Конор Гарнланд.
Илья Любушкин не вошёл в состав «Аризоны» на начало сезона
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