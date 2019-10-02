Финский клуб изъял из обращения свитер обладателя Кубка Гагарина-2010
Финский клуб «Лукко» изъял из обращения свитер завершившего карьеру финского вратаря Петри Веханена. Под своды арены именной свитер поднимут 22 октября на матче с «Кярпятом».
Вратарь начал карьеру в 1996 году в составе «Лукко». В сезоне-2006/07 он играл за «Нефтехимик», а с 2009 по 2012 год выступал за «Ак Барс», став в 2010-м обладателем Кубка Гагарина. По итогам сезона Петри был признан лучшим вратарём КХЛ. В 2011 году Веханен стал чемпионом мира в составе национальной команды.
Петри решил завершить карьеру по окончании сезона-2017/18, в котором он выступал за немецкий «Айсберен Берлин» и завоевал серебряные медали чемпионата Германии.
В настоящее время 41-летний Веханен работает тренером вратарей молодёжной команды «Лукко».
Веханен: Кубок Гагарина с «Ак Барсом» был похож на сказку, невероятная команда
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