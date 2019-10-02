Маршессо — о противостоянии «Вегаса» и «Сан-Хосе»: мы попортили друг другу кровь

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился мнением о противостоянии с «Сан-Хосе Шаркс». Команды проведут между собой два матча на старте регулярного чемпионата.



«Конечно, мы попортили друг другу немало крови. Начало сезона обещает быть интересным. НХЛ даже немного удобно, что мы проведём два подряд матча. Будет круто. У нас отличное противостояние. У них хорошая команда, у нас хорошая команда, и мы с ними будем хороши многие годы. Думаю, что все только начинается.



Прошлый плей-офф? Через пару дней Джордж Макфи сказал, что надо двигаться вперёд и все такое. Но забывается такое нелегко. Подобные раны, конечно, долго затягиваются. Но меня это только заведёт в этом году.



Мы на них не злимся. Они все заслужили. Они проигрывали в серии 1-3 и отыгрались, забив четыре гола в большинстве. Они все заслужили. Они воспользовались ситуацией, и произошедшее не было их вины», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.