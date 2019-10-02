«Аризона» подписала новый контракт с Кюмпером на $ 9 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» подписал новое соглашение с голкипером Дарси Кюмпером, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крэйг Морган. 29-летний канадский хоккеист поставил подпись под контрактом на два сезона, годовая зарплата вратаря составит $ 4,5 млн.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 Кюмпер принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 27 побед и пять шат-аутов. В среднем голкипер отражал 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.
В прошлом сезоне «Аризона» в очередной раз не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, оставшись без путёвки в плей-офф.
Ранее Кюмпер выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз».
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