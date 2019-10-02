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Дебют Салака в рижском «Динамо»: семь пропущенных шайб после 33 бросков

Дебют Салака в рижском «Динамо»: семь пропущенных шайб после 33 бросков
Хоккей / КХЛ 0

В Риге местное «Динамо» потерпело поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:7. Для латвийского коллектива поражение стало шестым подряд.

Провальным стал дебют за рижскую команду голкипера Александра Салака. Опытный страж ворот пропустил семь шайб после 33 бросков по воротам.

Счёт был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Вскоре подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Свена Андригетто. На старте второго периода «Авангард» забил дважды, авторами голов стали Сергей Шумаков и оформивший дубль Андригетто. На 37-й минуте Никита Щербак забросил пятую шайбу «Авангарда». В третьем периоде по голу забили Кирилл Семёнов и сделавший дубль Шумаков.

«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова
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