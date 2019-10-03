«Вегас» уверенно победил «Сан-Хосе», Юртайкин дебютировал в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.

«Рыцари» уже к шестой минуте первого периода повели сосчётом 2:0. Точными бросками отметились Марк Стоун и Райлли Смит. «Шаркс» удалось отыграть одну шайбу усилиями Маркуса Сёренсена, но в дальнейшем забивал только «Голден Найтс». Во втором периоде первую шайбу в НХЛ забросил Коди Гласс, а в третьем отрезке заключительный счёт установил оформивший дубль Смит.

В составе «Сан-Хосе» в североамериканской лиге дебютировал Данил Юртайкин. Российский форвард провёл на льду 13 минут 2 секунды, заработав показатель полезности "-1". Результативными действиями Данил не отметился. Юртайкин провёл матч в первом звене с Тимо Майером и Логаном Кутюром.