Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» уверенно победил «Сан-Хосе», Юртайкин дебютировал в НХЛ

«Вегас» уверенно победил «Сан-Хосе», Юртайкин дебютировал в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.

«Рыцари» уже к шестой минуте первого периода повели сосчётом 2:0. Точными бросками отметились Марк Стоун и Райлли Смит. «Шаркс» удалось отыграть одну шайбу усилиями Маркуса Сёренсена, но в дальнейшем забивал только «Голден Найтс». Во втором периоде первую шайбу в НХЛ забросил Коди Гласс, а в третьем отрезке заключительный счёт установил оформивший дубль Смит.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Стоун – 03:46' (5x4)   2:0 Смит (Карлссон) – 05:21' (5x5)   2:1 Сёренсен (Кутюр, Бёрнс) – 12:14' (5x5)   3:1 Гласс (Пасиоретти, Стоун) – 22:12' (5x5)   4:1 Смит (Карлссон) – 44:01' (4x5)

В составе «Сан-Хосе» в североамериканской лиге дебютировал Данил Юртайкин. Российский форвард провёл на льду 13 минут 2 секунды, заработав показатель полезности "-1". Результативными действиями Данил не отметился. Юртайкин провёл матч в первом звене с Тимо Майером и Логаном Кутюром.

Юртайкин тренируется в первом звене «Сан-Хосе» перед началом сезона
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019