«Вегас» уверенно победил «Сан-Хосе», Юртайкин дебютировал в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.
«Рыцари» уже к шестой минуте первого периода повели сосчётом 2:0. Точными бросками отметились Марк Стоун и Райлли Смит. «Шаркс» удалось отыграть одну шайбу усилиями Маркуса Сёренсена, но в дальнейшем забивал только «Голден Найтс». Во втором периоде первую шайбу в НХЛ забросил Коди Гласс, а в третьем отрезке заключительный счёт установил оформивший дубль Смит.
В составе «Сан-Хосе» в североамериканской лиге дебютировал Данил Юртайкин. Российский форвард провёл на льду 13 минут 2 секунды, заработав показатель полезности "-1". Результативными действиями Данил не отметился. Юртайкин провёл матч в первом звене с Тимо Майером и Логаном Кутюром.
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