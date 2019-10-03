Михеев: после заброшенной шайбы почувствовал облегчение. Не мог в это поверить
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:3).
«Я ждал этого момента всю жизнь, много работал. После заброшенной шайбы почувствовал облегчение. Я не мог в это поверить. Впервые я играл перед таким количеством болельщиков», — цитирует Михеева Toronto Sun.
Новичок «Мэйпл Лифс» Илья Михеев был признан третьей звездой матча. На счету 24-летнего россиянина гол и результативная передача.
Для Михеева этот матч стал дебютным в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард минувший сезон провёл в составе «Авангарда», за который в 62 матчах КХЛ набрал 45 (23+22) очков.
Звание первой звезды получил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, записавший на свой счёт дубль.
«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
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