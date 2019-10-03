«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3.



Новичок «Мэйпл Лифс» Илья Михеев был признан третьей звездой матча. На счету 24-летнего россиянина гол и результативная передача.

Для Михеева этот матч стал дебютным в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард минувший сезон провёл в составе «Авангарда», за который в 62 матчах КХЛ набрал 45 (23+22) очков.

Помимо Михеева в прошедшем матче отметился защитник «Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри, который был признан второй звездой матча. На его счету два ассиста.



Звание первой звезды получил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, записавший на свой счёт дубль.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Торонто Мэйпл Лифс».