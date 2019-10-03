Мойсанен объяснил решение расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Бывший тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен объяснил решение расторгнуть контракт с казанским клубом.

«Я с большой благодарностью отношусь к «Ак Барсу» за понимание моей ситуации. После пяти с половиной лет, проведённых в Казани, могу сказать только хорошее про город и клуб, его болельщиков, всех сотрудников, игроков, тренеров и руководителей, с которыми удалось поработать за это время.

«Ак Барс» – это топ-клуб Европы, мне очень повезло быть его частью так долго. Решение о возвращении домой принималось с трудом, однако сейчас это будет лучшим вариантом для моей семьи», — цитирует Мойсанена пресс-служба клуба.

Он работал в Казани в период с 2013 по 2018 год и вернулся в команду перед началом сезона-2019/20 – вместе с «Ак Барсом» тренер стал обладателем Кубка Гагарина-2018.