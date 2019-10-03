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НХЛ хочет привезти две команды в Россию

НХЛ хочет привезти две команды в Россию
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига работает над проведением нескольких матчей своего регулярного чемпионата в России и укрепляет отношения с КХЛ, рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока ещё у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы ещё не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время.

Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звёздами к участию в матчах в России», — приводит слова функционера ТАСС.

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