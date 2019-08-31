НХЛ против локаута! Теперь звёзды хоккея не приедут в Россию?

Более чем за месяц до старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги все заокеанские болельщики получили возможность порадоваться. Вечером в пятницу лига устами своего комиссара Гэри Беттмэна объявила, что не воспользуется опцией досрочного прекращения нынешнего договора с профсоюзом. Если игроки тоже будут не против, то ещё три года в НХЛ будет мир.

Мир вместо войны

Ещё пару недель назад вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли осторожно намекнул на нынешнее сближение сторон, заявив, что у него есть сдержанный оптимизм по поводу трудовых споров. Теперь оптимизм получил документальное подтверждение, а его суть состоит в следующем.



До 1 сентября НХЛ могла отказаться от продления нынешнего коллективного соглашения с профсоюзом — в этом случае предстоящий сезон мог стать последним перед локаутом. Однако лига во главе с Беттмэном приняла решение воспользоваться опцией и пролонгировать действующий порядок до конца сезона-2021/22.

«Исходя из текущего состояния игры и бизнеса, НХЛ считает, что крайне важным является наращивание импульса, который создан лигой совместно с игроками. Именно поэтому мы не будем использовать свою опцию досрочного прекращения коллективного договора. Мы готовы к тому, чтобы нынешнее соглашение отработало свой максимальный срок — ещё три сезона до конца чемпионата-2021/22. Мы надеемся, что длительный период трудового мира позволит нам ещё больше развивать игру и приносить пользу всем заинтересованным группам — лиге, клубам, хоккеистам, деловым партнёрам, и, что самое важное, болельщикам. В любом договоре можно выявить проблемы и моменты, которые хотелось бы изменить. Тем не менее, текущий анализ дел показал, что преимущества продолжения бесперебойной работы лиги намного перевешивают те негативные последствия, которые могли бы быть в случае прекращения», — заявил Беттмэн.



Теперь слово за игроками, у которых есть две недели, чтобы подумать. До 15 сентября профсоюз должен дать ответный вердикт относительно продления существующего порядка. Если хоккеисты тоже скажут «да», то на протяжении трёх сезонов НХЛ будет существовать по действующему коллективному договору и до лета 2022 года локаута не случится.

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Положите на депонент

Согласятся ли хоккеисты с теми порядками, которые существуют сейчас? Ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд.



С одной стороны, игроки обязаны оценить порыв владельцев, которые впервые за последние 15 лет решили не начинать новой войны, предпочтя возможному локауту продолжение работы. Действительно, в части вопросов хоккеистам грех жаловаться на существующие порядки, поскольку потолок зарплат неизменно растёт: в первом сезоне после его введения он составлял всего $ 39 млн, а нынче вырос до $ 81,5 млн и наверняка подрастёт ещё. Следовательно, новые контракты игроков тоже будут больше предыдущих. Лига расширилась до 32 команд, а это значит, что количество рабочих мест для хоккеистов стало как никогда велико, и это настоящий козырь в руках Беттмэна. Наконец, общая популярность и коммерческая востребованность НХЛ неизменно растёт по всему миру, чему активно способствуют вынесенные матчи в Европе, планомерная экспансия в Китай (не забудем, что официальным послом НХЛ в Поднебесной стал Александр Овечкин) и путешествия по всему миру Кубка Стэнли вместе с выигравшими его хоккеистами.



В то же время, у игроков есть серьёзные замечания к нынешнему договору. Они выглядят вполне логично на фоне улыбок Беттмэна и компании, которые довольны делами в том числе и потому, что им удалось прижать хоккеистов по ряду важных вопросов. Главный из них — это так называемый эскроу или целевое депонирование, благодаря которому около 10% от суммы контрактов игроков резервируется на специальном счёте. В конце сезона лига и игроки делят все доходы, связанные с хоккеем, и если расходы на зарплаты хоккеистов превышают 50%, то удержанная сумма игрокам не возвращается. По словам многих хоккеистов, за последние 7 сезонов они потеряли более 10% средств, причитающихся им по контрактам.

«Две самые большие проблемы в коллективном соглашении? Первая — эксроу. Вторая — эскроу», — заявил не так давно капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. «Мы изучаем экономику и пытаемся понять, как всё это работает, почему депонирование именно такое, какое есть сейчас. Суммы и ставки эксроу колеблятся от квартала к кварталу, от года к году. Невозможно ничего предсказать и понять, что же это на самом деле такое. Трудно понять, сколько же ты заработал, если часть зарплаты они забирают назад. Я не знаю, собираемся ли мы это устранять. Но должен появиться какой-то способ смягчить это или хотя бы лучше контролировать», — сказал вратарь Кори Шнайдер.

По словам главы профсоюза Дональда Фера, он ожидает больших «подвижек» со стороны лиги в данном вопросе, потому что сейчас эксроу выглядит как инструмент одностороннего сокращения зарплат игроков.

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Олимпиада-2022: кто станет жертвой?

Ещё одним важным вопросом для хоккеистов является участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. С одной стороны, лига уже начала подготовку почвы, примером чему стали вынесенные матчи на территории Поднебесной и поездка в Китай такой звезды, как Овечкин — всё это можно рассматривать как косвенное доказательство согласия лиги на Олимпиаду.

С другой, Игры могут стать разменной картой в переговорах с профсоюзом: НХЛ согласится на Олимпиаду только при условии сохранения нынешнего варианта эскроу. Не факт, что все хоккеисты согласятся продолжать отдавать часть своей зарплаты ради возможности поехать на ОИ-2022, поскольку в сборные попадёт лишь элита, не составляющая и трети от общего количества игроков в НХЛ. Тем, кто бьётся в третьих и четвёртых звеньях своих клубов, поездка в Пекин почти не светит, и жертвовать своими зарплатами ради Олимпиады они могут оказаться не готовы.

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«Мы уже пережили достаточное количество локаутов, чтобы утверждать, что лига всегда одерживает верх в подобных вопросах. Относительно небольшая группа миллиардеров и миллионеров может спокойно пережить отсутствие целого сезона, чтобы получить то, что им нужно.

Именно поэтому решение НХЛ продлить действие договора является хорошей новостью. Несмотря на то, что Дональд Фер продолжает проводить собрания и совещания, вряд ли профсоюз торпедирует порыв лиги по продлению. Как указал один из источников, НХЛ и профсоюз, похоже, уже договорились о проведении Кубка мира в феврале 2021 года, а это явный признак того, что кто-то собирается взрывать нынешнюю сделку», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



Своё решение хоккеисты должны представить до 15 сентября. С большой долей вероятности игроки согласятся на сохранение нынешних порядков ещё на три года, и это станет базой для дальнейшего безболезненного продления договора. Это значит, что шансы на очередной локаут стремительно падают, как и возможность увидеть в КХЛ заокеанских суперзвёзд.