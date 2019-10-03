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«Витязь» обновил рекорд победной серии, выиграв десятый матч подряд

«Витязь» обновил рекорд победной серии, выиграв десятый матч подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке уступил подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Витязь» благодаря двум набранным очкам возглавил турнирную таблицу лиги.

Для команды Михаила Кравеца победа стала уже десятой подряд в чемпионате, «Витязь» продолжает обновлять клубный рекорд победной серии.

Счёт был открыт в середине первого периода, точным броском отметился нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На старте второго периода «Витязь» восстановил равновесие в счёте усилиями Пекки Йормакки. На 37-й минуте форвард Миро Аалтонен вывел вперёд подопечных Кравеца, шайба финна стала победной.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
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